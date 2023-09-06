Завтра томичей ждут грозы и ливни

6 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 7 сентября, в Томске ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Днем 7 сентября в Томске ожидаются дожди, грозы, при грозах местами очень сильные дожди, ливни, град», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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