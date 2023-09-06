Суд оштрафовал казанского подрядчика за срыв сроков благоустройства парка в Томске на 24 млн рублей

6 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Советский районный суд Томска оштрафовал ООО «Некст» (Казань) на 24,4 млн рублей за срыв сроков выполнения работ по благоустройству парка «Буфф-сад» в центре Томска в 2022 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Томского управления ФАС.

Контракт был заключен в марте и предполагал демонтаж старой детской площадки и установку новой. Подрядчик должен был выполнить работы в августе, но завершил их только в ноябре. По данным сайта госзакупок, в ноябре контракт был расторгнут по соглашению сторон, администрация Томска оплатила работы на 22,3 млн рублей, подрядчик выплатил неустойку в размере 446 тыс. рублей.

УФАС посчитало, что невыполнение работ по контракту в срок повлекло существенный вред интересам общества. Ведомство возбудило дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Суд назначил по материалам УФАС штраф, который, по данным сайта госзакупок, оказался равен сумме контракта.

Жители Томска в 2022 году обращались к заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину в рамках личного приема, в том числе, с вопросом о сроках благоустройства территории этого парка, сообщала пресс-служба Генпрокуратуры РФ ранее.

Работы, проведенные в 2022 году, были только первым этапом работ по благоустройству парка. Второй этап начался в 2023 году. Он предполагал масштабные работы на территории оставшейся части парка — подрезка деревьев, обновление дорожек и другие работы. Подрядчик второго этапа работ — барнаульский «Ремтеплострой» — также затягивает работы. Они должны были завершиться к 1 сентября, однако, по данным администрации Томска, ведутся и сейчас. И. о. мэра города Михаил Ратнер 31 августа отмечал, что готовность объекта составляла не более 70%, поэтому чиновники будут «жестко, в ручном режиме, контролировать ход завершающего этапа по благоустройству Буфф-сада». Сумма контракта — 54 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, «Некст» зарегистрировано в 2019 году в Казани. С апреля 2023 года принадлежит Роману Яковлеву, ведущему бизнес в разных регионах страны, включая Томск. Выполняла благоустройство парков, детских площадок, общественных территорий и стадионов в Самарской, Тамбовской, Томской, Воронежской областях и других регионах. Выручка в 2021 году составила 57 млн рублей, в 2022 году — 108 млн рублей.

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