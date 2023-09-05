Томичка победила на этапе чемпионата России по фиджитал-спорту

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2023 // Фото: depms.ru

Спортсменка из Томской области Ольга Соломатина стала победительницей межрегионального этапа чемпионата России по фиджитал-спорту.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, томская спортсменка стала лучше в дисциплине «рум-симулятор» (вид программы — JustDance).

Теперь Ольга представит Томскую область на финале чемпионата России, который пройдет в октябре 2023 года в Казани.

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