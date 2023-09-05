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Мэром Томска избран замглавы Омска Махиня

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Депутаты думы Томска тайным голосованием во вторник выбрали новым мэром Томска действующего заместителя главы Омска Дмитрия Махиню, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания городского парламента.

«Махиня набрал большинство и считается избранным на должность мэра Томска», — озвучил результаты голосования председатель счетной комиссии Константин Ушаков.

По его словам, голосовали 33 депутата, за Махиню свои голоса отдали 26 человек.

Махиня, выступая на заседании, заявил, что в первую очередь намерен решить кадровый вопрос в горадминистрации, уделить внимание вопросу подготовки города к зиме, а также заняться подготовкой бюджета Томска на следующий год.

По его мнению, наиболее актуальными для Томска являются вопросы безопасности, состояния дорог, общественного транспорта, дорожной инфраструктуры, молодежной политики, решения социальных проблем с участием бизнеса.

Прямые выборы мэра Томска были заменены конкурсной процедурой осенью 2022 года.

Весной 2023 года на первый конкурс заявились восемь кандидатов. Конкурсная комиссия выбрала в качестве претендентов на пост мэра депутата облдумы Максима Лучшев и и.о. мэра Томска Михаила Ратнера. Планировалось, что 11 апреля в ходе тайного голосования депутаты выберут одного из них, но оба сняли свои кандидатуры и выборы были признаны несостоявшимися.

В начале лета городские депутаты назначили новый конкурс по отбору кандидатов на пост градоначальника. Документы на участие в конкурсе подали также восемь кандидатов, из которых комиссия выбрала троих: заммэра Омска Махиню, директора МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александра Вульфа и юриста Игоря Альховского.

Ранее занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями.

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