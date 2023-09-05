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В Томске завершили ремонт спуска на пр. Мира, 20

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В Томске подрядчик завершил работы на спуске в районе пр. Мира, 20, который соединяет микрорайоны Каштак и Черемошники.

Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочие установили винтовые сваи, обустроили лестничные пролеты с перилами и покрасили все конструкции.

«Раньше здесь была народная тропа и мы понимали, что необходимо для томичей благоустроить удобный лестничный спуск. Районная администрация запланировала средства на проведение необходимых работ», — цитирует пресс-служба главу администрации Ленинского района Андрея Дороша.

Подрядчик завершил обустройство лестницы. В дальнейшем здесь планируют решить вопрос с освещением.

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