Nissan въехал в «Газель» и вылетел в кювет на трассе в Томской области
4 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня, 4 сентября, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись Nissan Note и ГАЗ 33021, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 15.58 на 24 километре автодороги. По предварительным данным, 46-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди «Газели», которая снизила скорость для поворота направо.
После удара автомобиль Nissan Note продолжил движение и съехал в левый кювет.
В результате происшествия, водители доставлены в медицинское учреждение для осмотра.
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