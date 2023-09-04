Nissan въехал в «Газель» и вылетел в кювет на трассе в Томской области

4 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 4 сентября, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись Nissan Note и ГАЗ 33021, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.58 на 24 километре автодороги. По предварительным данным, 46-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди «Газели», которая снизила скорость для поворота направо.

После удара автомобиль Nissan Note продолжил движение и съехал в левый кювет.

В результате происшествия, водители доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

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