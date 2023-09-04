В Томске пройдет более 60 мероприятий в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ»

4 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ», организуемого в рамках празднования 145-летия Томского государственного и 10-летия Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, планируется провести более 60 дискуссионно-образовательных и семейных мероприятий. По словам проректора ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлии Эмер, одной из связующих тем программы будет становление и воспитание человека как гармоничной личности через чтение и искусство:

«У каждой книги есть свой запах и цвет — то, что побуждает нас к диалогу с книгой, почему ее хочется в руках поддержать. И самое главное, что этот фестиваль — не просто ярмарка, а прежде всего диалог — встреча книголюбов и книгочеев с профессионалам», — говорит Юлия Эмер.

Проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер Фото: Серафима Кузина

Большим событием для фестиваля станет приезд директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизаветы Лихачёвой. Это будет ее первый визит в Томск:

«С апреля месяца она возглавляет наш музей и потихоньку посещает все филиалы, впервые будет в Томске, — рассказывает руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева. — Также первый раз в Томск приедут руководители всех филиалов музея. Всего их шесть, томский является самым молодым. Руководители будут все эти дни здесь и с ними можно будет познакомиться и пообщаться на дискуссии „Современное искусство в фестивальном формате“. Это будет второе дискуссионное мероприятие, которое пройдет 8 сентября в 14:00 во дворике Научной библиотеки ТГУ».

Руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева Фото: Серафима Кузина

В этом году в фестивале примут участие более 20 издательств со своей России. Среди них, например, Ad marginem, «Арка», «КомпасГид», «Новое литературное обозрение», «Самокат», «Макушин медиа» и другие. Томичи смогут увидеть и приобрести их новые и наиболее востребованные книги.

«Издательства у нас действительно уникальные и всеобъемлющие — это издающие и детскую литературу, и книги по искусству, и нон-фикшен, и маленькие сибирские, и большие московские. Со всеми можно познакомится на сайте, — подчеркивает Наталия Почтарева. — Некоторые издательства специально везут к нам книги, которые находятся в ограниченном количестве, купить их в интернете нельзя. Их можно будет купить только на ярмарке. У некоторых книг таких, как альбомы по искусству, в интернете мы видим только обложку, а что там внутри, мы можем только догадываться по описанию. На ярмарке вы можете прийти, посмотреть, полистать и только после этого купить книгу».

Руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева Фото: Серафима Кузина

В качестве экспертов на фестивале выступят заведующая редакционно-издательским отделом ГМИИ имени А.С. Пушкина Ксения Велиховская, основатель Московской международной книжной ярмарки «Non/fiction» Василий Бычков, организатор книжных фестивалей в Благовещенске, Архангельске, Владимире и чемпионатов по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов, специалист по детской книге и книжной иллюстрации Ольга Мяэотс, томский автор и иллюстратор Ольга Нечаева. Знаковым мероприятием, по словам Юлии Эмер, станет дискуссия ректора ТГУ Эдуарда Галажинского с директором ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизаветой Лихачёвой о смыслах и ценностях в развитии региональной культуры:

«Спикеры поговорят о том, что необходимо сделать для современной культурной среды университетского города. Мы понимаем, что наша географическая отдаленность — это преимущество, но тем не менее, как создать эту уникальную географическую среду, какие ценности и смыслы объединяют нас для того, чтобы посвящать и воспитывать, и вообще, что необходимо современному образованному человеку», — отметила Юлия Эмер.

Фестиваль пройдет в Университетской роще с 8 по 10 сентября, при поддержке Транспортной группы FESCO. Также в рамках мероприятия пройдут книжный Science Slam ТГУ, где молодые ученые обсудят расскажут о своих исследованиях в области чтения, и презентация Центра исследования чтения ТГУ, где филологи, психологи, историки изучают, как человек воспринимает тексты в современном цифровом мире и что люди читает сегодня. Отдельной точкой притяжение станет павильон Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, где откроется проект, посвященный его 10-летию.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте фестиваля, а также в социальных сетях ТГУ и Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Партнер ГМИИ им. А. С. Пушкина — Транспортная группа FESCO.

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