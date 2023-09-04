18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на «Вечеринку у дяди Вячи»

«Макушин Медиа», Афиша Томска, Книги в Томске, Книгоиздатели, Культура в Томске, Томские новости, мероприятия куда сходить отдых в Томсе культура интересные новости Томичей приглашают на «Вечеринку у дяди Вячи»

В воскресенье, 10 сентября, в томском Доме искусств пройдет ламповая «Вечеринка у дяди Вячи» — именно так называли известного российского писателя Вячеслава Шишкова его томские друзья. Гостей ждет презентация нового бумажного гида «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу», чай из самовара, танцы и пирожки.

Путеводитель рассказывает о томском периоде жизни писателя и приурочен к 150-летию Вячеслава Шишкова. Проект создан Домом искусств и издательством «Макушин Медиа» при поддержке администрации Томской области. Выход книги запланирован на октябрь 2023 года.

«Управление Томского округа путей сообщения, Базарная площадь, пристань, потанинские „пятницы“ и шишковские „пельмени“ — все эти места и события оживают на страницах путеводителя», — отмечают организаторы.

Помимо презентации проекта гостей вечеринки ждет показ фильма о знаменитом сибирском писателе от творческого альманаха «Артифекс» на большом экране прямо во дворике Дома искусств, музыка от Сергея Игуменшева и DJ KININ. А еще всех угостят пирожками, кофе и чаем из самовара.

Вечеринка пройдет в Доме искусств по адресу ул. Шишкова, 10. Начало в 18.00. Стоимость билетов — 240 рублей, приобрести их можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают послушать шишковскую «Хреновинку» под чай из самовара

22 августа 2023
Томские новости

В Томске не хватает врачей, токарей и поваров — исследование

24 августа 2023
Томские новости

Завтра в Томске начнется асфальтирование примыканий на северной стороне Коммунального моста

2 сентября 2023
Томские новости

В Томске объявлен режим высокой пожароопасности

8 августа 2023
Томские новости

Завтра в Томском парке «Околица» стартует концертная программа «Праздника топора»

17 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают отметить Медовый спас

9 августа 2023
Томские новости

Два десятка сообщений об упавших деревьях поступило в оперативно-дежурную службу Томска после грозы

26 августа 2023
Еда

В новой точке «Дыхания вока» томичи смогут попробовать вьетнамские блюда

28 августа 2023
Томские новости

«Ростелеком» в Томске поддержал проект «Кино на крыше»

29 августа 2023
<