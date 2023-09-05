Томичей приглашают на спектакль по повести «Оранжевый абажур»

5 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томский Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» приглашает на премьеру спектакля-эскиза по повести Георгия Демидова «Оранжевый абажур», которая состоится в воскресенье, 10 сентября, сообщают организаторы.

В своих произведениях автор рассказывает о лагерной жизни и о массовых репрессиях времен Большого террора — он 14 лет провел в заключении на Колыме. Находясь уже на свободе, Георгий Демидов пережил обыск и изъятие КГБ всех его рукописей.

Постановкой занимается режиссер Алена Шафер. В спектакле играют томские актеры Дмитрий Упольников, Владислав Хрусталев и Данил Дейкун. Со вступительным словом и рассказом о судьбе Георгия Демидова выступит Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.

В 2023 году Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти совместно с Издательством Ивана Лимбаха завершили публикацию собрания сочинений Георгия Демидова в 6 томах. Второй том «Оранжевый абажур» содержит три повести о тридцать седьмом.

Увидеть спектакль можно в музее «Следственная тюрьма НКВД» по адресу пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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