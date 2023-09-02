Завтра в Томске начнется асфальтирование примыканий на северной стороне Коммунального моста

2 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина,из архива издания

В Томске специалисты заканчивают нанесение гидроизоляции и подготавливают основание на примыканиях на северной стороне Коммунального моста. Сразу после проведения этих работ начнется асфальтирование, после чего возможно будет открыть полноценное движение, сообщает пресс-служба мэрии.

«Погода вносит коррективы, но, по-прежнему, открытие полноценного движения по мосту — первоочередная задача. Мы определили с подрядчиком этапность работ. После завершения укладки основания уже завтра специалисты начнут асфальтирование. Это позволит в ближайшие дни открыть полноценное движение по мосту», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер по итогам очередного посещения Коммунального моста.

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