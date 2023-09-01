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«Новосибирскавтодор» за 1,5 млрд руб. заасфальтирует 9 км дороги между Томском и Анжеро-Судженском

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АО «Новосибирскавтодор» выиграло конкурс на капремонт 9 км участка трассы Улановка — Медведчиково в Кемеровской области, являющегося частью пути из Томска в кузбасский Анжеро-Судженск.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок, «Новосибирскавтодор» стал единственным участником аукциона, и закупка была признана несостоявшейся. Заказчик капремонта — дирекция автодорог Кузбасса — заключил с АО контракт по начальной (максимальной) цене в 1,54 млрд рублей.

В рамках работ подрядчику предстоит провести капитальный ремонт двухполосного участка трассы третьей технической категории. Все работы должны быть выполнены до октября 2025 года.

Трасса Улановка — Медведчиково является частью короткого (чуть более 150 км) альтернативного пути из Томска в Анжеро-Судженск. Расстояние между городами по основному пути (по трассе Томск — Мариинск) составляет более 200 км.

Как сообщается на сайте компании, АО «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году, специализируется на дорожно-строительных работах. Компания имеет 13 территориальных дорожно-ремонтных строительных управлений и одно подразделение по строительству автомобильных дорог.

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