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В Томской области студенты могут получить скидку 50% на проезд в пригородных поездах

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С начала учебного года студенты в Томской области могут рассчитывать на скидку в 50% на проезд в пригородных поездах, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Дисконт предусмотрен при оформлении абонементного билета. Льгота устанавливается с 1 сентября 2023 года по 15 июня 2024 года и действует в направлениях Томск — Асино и Томск — Сураново.

Для оформления абонементного билета со скидкой студенту необходимо предъявить студенческий (ученический) билет для обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования с отметкой о продлении документа на 2023-2024 учебный год.

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