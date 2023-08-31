Стала известная дата Тотального диктанта в 2024 году

31 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» в 2024 году пройдет 20 апреля. Автора текста объявят в начале сентября, сообщают организаторы.

В 2024 году Тотальный диктант отметит свое двадцатилетие. Откроет новый сезон онлайн-марафон в День грамотности 8 сентября. Тогда же стартует отбор городов в рамках седьмого конкурса «Столица Тотального диктанта». Его финал состоится 1 февраля 2024 года в рамках XII конференции «Динамические процессы в современном русском языке». В новую столицу акции приедет автор Тотального диктанта, чтобы прочитать свой текст 20 апреля 2024 года.

Напомним, что столицами Тотального диктанта уже были Владивосток (2018 г.), Таллин (2019 г.), Санкт-Петербург (2020 г.), Якутск (2021 г.), Ярославль (2022 г.) и Нижний Тагил (2023 г.).

Также в программе онлайн-марафона Дня грамотности — встречи с гостями, знакомство с Нижним Тагилом и викторина о русском языке.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый диктант провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты диктовали преподаватели НГУ. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2023 году событие охватило более 100 стран, объединив более 450 тысяч участников.

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