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В Томске раскрасят окна «дома за рубль»

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В субботу, 2 сентября, томичей приглашают на масштабную арт-консервацию «дома за рубль» по ул. Герцена, 15/1, организованную Центром сохранения исторического наследия.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет в формате дачного субботника. Волонтеры сначала займутся уборкой прилегающей территории, а затем на заколоченные окна нанесут изображения цветов и растений. Автором иллюстраций стала Екатерина Команова.

Кроме того, в рамках арт-консервации пройдет лекция об истории дома от Алины Багинской, танцы от команды «Анестезия» СибГМУ, конкурсы и интерактивы, чаепитие, а также DJ-сет.

Начало мероприятия в 16.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.

Дом по ул. Герцена, 15/1 был построен в конце XIX века и изначально принадлежал коллежскому советнику Эдуарду Жуковскому. После 1920-х годов усадьбу национализировали. В 1930-х годах ее дома принадлежали Мединституту. Дальнейшие владельцы неизвестны. В последнее время дом был жилым. Сейчас он расселён и готовится к торгам на право заключения договора аренды по программе «Дом за рубль».

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