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Завтра вечером в Томске временно изменится схема движения троллейбусов

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Завтра вечером, 1 сентября, в Томске троллейбусы №2 и №6 временно изменят схемы движения в связи с проведением работ на тепломагистрали №3 в районе дома по пр. Фрунзе, 131/1 (въезд в троллейбусный парк) и отключением напряжения контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 22.00 пятницы, 1 сентября, до 18.00 субботы, 2 сентября, троллейбусы маршрута № 2 будут двигаться по измененной схеме: Черемошники — пр. Ленина — пл. Ленина. Троллейбус № 6 поедет по маршруту: мкр. Радужный — пр. Мира — ул. Дальне-Ключевская — пр. Ленина — пл. Ленина.

Администрация Томска обращается к томичам с просьбой учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу. Уточнить информацию о графике и схемах движения городского общественного транспорта можно по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06.

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