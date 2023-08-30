18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске оштрафуют женщину, которая выбросила много деревянных ящиков на контейнерную площадку

Город, Городское благоустройство, Томские новости, мэрия администрация интересные новости нарушения что можно выкидывать на помойку В Томске оштрафуют женщину, которая выбросила много деревянных ящиков на контейнерную площадку

Администрация Октябрьского района Томска нашли нарушительницу, которая устроила незаконную свалку на одной из контейнерных площадок, сообщает пресс-служба мэрии.

Женщина четыре раза приезжала на площадку для сбора твердых коммунальных отходов и выбрасывала в мусорные баки деревянные ящики в «большом объеме».

В итоге удалось установить личность нарушительницы. В её отношении составили протоколы об административных нарушениях, которые направили на рассмотрение административной комиссии. Теперь женщине грозит штраф от 1 500 до 5 000 рублей за каждый из четырех эпизодов.

Томичам напоминают, что на площадки по сбору ТКО нельзя привозить строительный мусор, упаковочную тару в промышленных объемах. С подробными правилами пользования контейнерными площадками можно ознакомиться на сайте регоператора.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Участники акции «Рисуем вместе героев любимых книг» в Томске получат призы от компании FESCO

23 августа 2023
Томские новости

Арендаторы томских «домов за рубль» смогут получить льготу по микрозаймам

8 августа 2023
Томские новости

Новосибирский девелопер приобрел право построить ЖК на территории бывшего военного госпиталя в Томске

21 августа 2023
Томские новости

В Томске на Белом озере отметят «Большую рыбу» с национальными обрядам и гонками на обласках

22 августа 2023
Томские новости

Томские парашютисты стали вторыми на чемпионате России

29 августа 2023
Томские новости

Более 200 бутылок воды запасли в волонтерском штабе для доставки томичам

3 августа 2023
Томские новости

Томичи попробуют традиционный татарский чай и поучаствуют в национальных играх на «Празднике топора»

18 августа 2023
Томские новости

Спортсменка из Томской области взяла медали «Летнего Кубка Союза конькобежцев»

28 августа 2023
Томские новости

ОЭЗ «Томск» не нашла подрядчика для строительства инжинирингового центра за 1,2 млрд рублей

22 августа 2023
<