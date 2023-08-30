В Томске оштрафуют женщину, которая выбросила много деревянных ящиков на контейнерную площадку

Администрация Октябрьского района Томска нашли нарушительницу, которая устроила незаконную свалку на одной из контейнерных площадок, сообщает пресс-служба мэрии.

Женщина четыре раза приезжала на площадку для сбора твердых коммунальных отходов и выбрасывала в мусорные баки деревянные ящики в «большом объеме».

В итоге удалось установить личность нарушительницы. В её отношении составили протоколы об административных нарушениях, которые направили на рассмотрение административной комиссии. Теперь женщине грозит штраф от 1 500 до 5 000 рублей за каждый из четырех эпизодов.

Томичам напоминают, что на площадки по сбору ТКО нельзя привозить строительный мусор, упаковочную тару в промышленных объемах. С подробными правилами пользования контейнерными площадками можно ознакомиться на сайте регоператора.

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