В Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока» открыли обновленный двор с муралом

30 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске после ремонта открыли обновленный двор у дома по ул. Советской, 50. Его преобразили инициативные местные жители вместе с «Мастерской изменения среды». Работы выполнены в рамках проекта «Родные музеи» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Завершение благоустройства отметили мастер-классами, музыкой, подвижными играми, пиццей, арбузами и свопом комнатных растений.

Обновленный двор станет новой точкой притяжения для жителей района, где были отремонтированы две лестницы, восстановлены подпорные стены, которые были непригодны для росписи, произведено ландшафтное озеленение, установлены стенд для скакалок и велопарковка. А самое главное – после согласования всех макетов с администрацией города стены общей площадью 120 квадратных метров были расписаны несколькими сюжетами, рассказывающими про транспорт и узнаваемые символы Томска.

«Газпром нефть» в рамках программы «Родные города» поддерживает инициативы активных жителей регионов деятельности. С привлечением креативных команд, художников и локальных мастеров создаются муралы и граффити, аудиоэкскурсии и спектакли, проводятся выставки современных художников и молодежные фестивали, открываются новые общественные пространства и музейные дворики.

– Наша цель – сделать жизнь горожан ярче, разнообразнее и поддержать создание нового общественного пространства в Томске. Эта инициатива – яркий пример по созданию проекта креативных индустрий, основанный на синтезе традиций, культуры, технологий. Теперь здесь люди всех возрастов с удовольствием будут проводить свое свободное время: от малышей до их бабушек и дедушек. Инициатива и энергия людей позволяет делать добрые дела в наших родных городах!, -- отметила заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по организационным вопросам Наталья Мельникова.

– «Газпромнефть-Восток» стал надежным партнером в реализации ярких проектов по созданию креативных пространств в нашем городе. И сегодня мы собрались ради замечательного повода: окончание работ по благоустройству одного из томских дворов. Мне вспомнились времена моего детства, когда дворы были наполнены людьми, детьми, все играли и вместе были одной большой семьей. Мне кажется, это главное достижение этого проекта. Сохраните эту атмосферу добрососедства надолго! -- подчеркнул и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

– Работать в команде – пилить, строгать, сажать, красить – было здорово. Мы поняли, что можем помогать друг другу и вместе что-то делать, решать вопросы. Люди по-настоящему стали соседями – теперь это не просто незнакомый ребенок бегает, это мальчик, который вместе с нами красил, цветы сажал. Теперь мы готовы к новым идеям и работам на благо нашего дома и двора. После такого проекта нам многое по плечу, -- отметила председатель жилищного кооператива Советская, 50 Евдокия Крылова.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и проектов в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.

«Родные музеи» с 2022 года реализуются программой социальных инвестиций «Родные города» в регионах деятельности «Газпром нефти» с целью трансформации региональных общественных пространств в востребованные места культурного досуга местных жителей и центры притяжения туристов. Среди участников программы этого года музеи и творческие объединения ЯНАО, ХМАО, Оренбурга, Томска, Омска и Тюмени. В рамках «Родных музеев» в регионах деятельности «Газпром нефти» проходят творческие и образовательных мастер-классы, лаборатории, фестивали, направленные на развитие креативных индустрий и творческого потенциала горожан.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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