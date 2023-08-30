В Томске пройдет танцевальная лаборатория «В паре с объективом»

В зрелищном центре «Аэлита» 2 и 16 сентября пройдет серия мастер-классов в рамках проекта «Танец и современность». Встречи в контексте основной темы танцевальной лаборатории «В паре с объективом» проведет хореограф, перформер, исследователь танцевального движения Ксения Беленкова, сообщают организаторы.

«Основной фокус внимания лаборатории будет направлен на взаимодействие танцующего тела и камеры. Участники будут искать художественные приемы, позволяющие разнообразить танцевальный опыт или сделать объемнее идею для постановки», — говорится в сообщении.

У каждого занятия длительностью два часа будет своя тема, практика и домашнее задание. Итогом станет индивидуальная видеоработа.

Организаторы уточняют, что для участия в лаборатории понадобится любая техника, у которой есть функция съемки — смартфон, фотоаппарат, а также удобная одежда. Мастер-класс ориентирован на танцоров, хореографов, актеров и всех интересующихся вопросами взаимодействия тела и видеокамеры.

Занятия стартуют в 13.00 по адресу: пр. Ленина, 78. Стоимость посещение каждого — 300 рублей. Купить билеты можно по ссылке.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».