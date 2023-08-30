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Томские ученые создали первые отечественные мембраны для очистки крови

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Ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха разработали первые отечественные мембраны для очистки крови. Их используют в мобильных фильтрах, которые могут применяться в условиях, когда процедуру необходимо провести оперативно, например, в горах, труднодоступных северных районах или во время автономных экспедиций.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, мембраны — ключевой элемент фильтра. Они представляют собой уложенные послойно специальные композиты, которые имеют микропористую структуру, что обеспечивает фильтрацию крови. Проходя через мембраны, лейкоциты задерживаются благодаря размеру пор и электрическому заряду на поверхности волокон.

Разработка успешно прошла испытания в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России.

«Разработанные в ТПУ мембраны на 40% эффективнее японских аналогов, которые являются признанным стандартом. То есть при меньшей толщине и меньшем количестве слоев они фильтруют кровь с такой же эффективностью, что и импортные изделия. Это свойство мембран хорошо сказывается на производительности фильтра и скорости его работы. Чем тоньше размер фильтрующего элемента, тем большее количество крови он пропускает», — поясняет руководитель проекта, старший научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Евгений Больбасов.

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