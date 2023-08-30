18+
18+
РЕКЛАМА

В первые дни осени в Томске пройдёт фестиваль уличного кино

Культура в Томске, Томские новости, кино фильмы смотреть онлайн интересные новости Томска культура куда сходить бесплатные мероприятия к В первые дни осени в Томске пройдёт фестиваль уличного кино

В эти выходные, 2 и 3 сентября у гранитной Набережной Ушайки возле БКЗ пройдёт ежегодный Фестиваль уличного кино. Томичам покажут лучшие короткометражки дебютантов со всей страны за минувший год, подборку лучших фильмов за 10 лет фестиваля с участием кинозвёзд, а также блок фильмов от томских авторов, включая новеллы из сериала «Соцсети», фильм о последователях театра Владимира Захарова «2+Ку» и многое другое.

«В Томск привожу 5-й раз сам фестиваль. Его показы — всегда весь спектр эмоций. В этом году самому фестивалю исполняется 10 лет, плюс, мощная конкурсная программа, которая никого не оставит равнодушным. Уверен, что фестиваль станет отличным началом осени», — рассказал организатор фестиваля в Томске, продюсер и режиссер Евгений Жуков.

С полным списком фильмов, которые вошли в программу фестиваля можно ознакомиться здесь.

Показы стартуют в 18:30, а завершаются в 22:00. Вход свободный. Организаторы рекомендуют одеваться потеплее, брать с собой пледы и дождевики.

X Фестиваль Уличного Кино — самый масштабный смотр кино под открытым небом в России. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. Победитель определяется зрителями светом фонариков и получает 1 500 000 рублей на свой следующий фильм.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На следующей неделе начнется асфальтирование второй стороны Коммунального моста в Томске

9 августа 2023
Томские новости

Водитель пострадал при столкновении с дорожным знаком на трассе Томск — Колпашево

22 августа 2023
Томские новости

Томичей вновь приглашают на музыкальные вечера на крыше

24 августа 2023
Томские новости

К концу недели в Томске планируют запустить движение по левой половине Коммунального моста

23 августа 2023
Томские новости

Напечатанные по технологии томских ученых имплантаты применили при операции на пациентах

18 августа 2023
Томские новости

Томичи попробуют традиционный татарский чай и поучаствуют в национальных играх на «Празднике топора»

18 августа 2023
Томские новости

Мурал памяти известного томского блогера Александра Сакалова появится в центре Томска

14 августа 2023
Еда

В новой точке «Дыхания вока» томичи смогут попробовать вьетнамские блюда

28 августа 2023
Томские новости

До понедельника в Томске ограничат движение по ул. Учебной

8 августа 2023
<