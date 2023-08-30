В первые дни осени в Томске пройдёт фестиваль уличного кино

30 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В эти выходные, 2 и 3 сентября у гранитной Набережной Ушайки возле БКЗ пройдёт ежегодный Фестиваль уличного кино. Томичам покажут лучшие короткометражки дебютантов со всей страны за минувший год, подборку лучших фильмов за 10 лет фестиваля с участием кинозвёзд, а также блок фильмов от томских авторов, включая новеллы из сериала «Соцсети», фильм о последователях театра Владимира Захарова «2+Ку» и многое другое.

«В Томск привожу 5-й раз сам фестиваль. Его показы — всегда весь спектр эмоций. В этом году самому фестивалю исполняется 10 лет, плюс, мощная конкурсная программа, которая никого не оставит равнодушным. Уверен, что фестиваль станет отличным началом осени», — рассказал организатор фестиваля в Томске, продюсер и режиссер Евгений Жуков.

С полным списком фильмов, которые вошли в программу фестиваля можно ознакомиться здесь.

Показы стартуют в 18:30, а завершаются в 22:00. Вход свободный. Организаторы рекомендуют одеваться потеплее, брать с собой пледы и дождевики.

X Фестиваль Уличного Кино — самый масштабный смотр кино под открытым небом в России. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. Победитель определяется зрителями светом фонариков и получает 1 500 000 рублей на свой следующий фильм.

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