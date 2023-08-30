Производитель изделий для стоматологии пополнил число резидентов томской ОЭЗ

30 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Накануне, 29 августа, было заключено соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны «Томск» с ООО «Нова-Хелс».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, компания планирует создать производство медицинских изделий стоматологического назначения: керамических блоков для стоматологических реставраций, служащих основой для создания мостов, коронок, вкладок и других.

Предполагается, что объем инвестиций в проект составит 17 млн рублей, а реализован он будет за 5 лет.

В пресс-службе также отмечают, что соглашение было заключено в рекордный срок — за 13 рабочих дней со дня подачи заявки.

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