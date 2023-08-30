18+
18+
РЕКЛАМА

Производитель изделий для стоматологии пополнил число резидентов томской ОЭЗ

Предприятия Томска и области, Томские новости, Нова хесл компании разработка медицина ОЭЗ интересные новости Томска ТВЗ Производитель изделий для стоматологии пополнил число резидентов томской ОЭЗ

Накануне, 29 августа, было заключено соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны «Томск» с ООО «Нова-Хелс».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, компания планирует создать производство медицинских изделий стоматологического назначения: керамических блоков для стоматологических реставраций, служащих основой для создания мостов, коронок, вкладок и других.

Предполагается, что объем инвестиций в проект составит 17 млн рублей, а реализован он будет за 5 лет.

В пресс-службе также отмечают, что соглашение было заключено в рекордный срок — за 13 рабочих дней со дня подачи заявки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Вкусы «Праздника топора»

21 августа 2023
Томские новости

Проект границ исторического поселения Томска требует существенной доработки — администрация Томска

28 августа 2023
Еда

В новой точке «Дыхания вока» томичи смогут попробовать вьетнамские блюда

28 августа 2023
Томские новости

ОЭЗ «Томск» объявила повторный конкурс на строительство инжинирингового центра за 1,2 млрд рублей

23 августа 2023
Томские новости

В Томске объявлен режим высокой пожароопасности

8 августа 2023
Томские новости

В Томске до субботы перекроют часть Московского тракта

16 августа 2023
Томские новости

Томские художники смогут выиграть 15 тыс. рублей в онлайн-резиденции Digital AiR 2023

29 августа 2023
Томские новости

В Томске не хватает врачей, токарей и поваров — исследование

24 августа 2023
Томские новости

НО РАО готовится обосновать получение новой лицензии на эксплуатацию пункта финальной изоляции радиоактивных отходов

1 августа 2023
<