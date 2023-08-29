18+
18+
РЕКЛАМА

Ночью в Томске ограничат движение по Коммунальному мосту

Дороги, Томские новости, движение мост переключение интересные новости Томска сводка происшествий схема проезда Ночью в Томске ограничат движение по Коммунальному мосту

В ночь на среду, 30 августа, в Томске временно ограничат движение по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 24.00 вторника, 29 августа, до 2.00 среды. В это время подрядчик проведет технические работы, позволяющие переключить потоки транспорта на южную сторону моста.

«Переключение запланировано на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для томичей. Но и здесь ставим задачу подрядчику — по возможности, завершить все необходимые работы менее чем за два часа и открыть движение. Уже утром люди поедут по свежеотремонтированным полосам моста, а подрядчик приступит к запланированным работам на другой стороне. Задача остается прежней — открыть полноценное движение по мосту в начале сентября, и мы делаем для этого все возможное», — цитирует пресс-служба начальника департамента капитального строительства Дмитрия Тихонова.

Администрация обращается к томичам с просьбой учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижения по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Слезы, прочь: цифровая премьера сериала «Плакса» состоится 28 сентября в Wink

17 августа 2023
Томские новости

Арендаторы томских «домов за рубль» смогут получить льготу по микрозаймам

8 августа 2023
Томские новости

В Томске отремонтируют подсветку на «Доме купца Кухтерина»

16 августа 2023
Томские новости

Томичей вновь приглашают на музыкальные вечера на крыше

24 августа 2023
Томские новости

Томичи могут воспользоваться картой колонок во время массового отключения воды

1 августа 2023
Томские новости

Выбор подрядчика предпроектных работ для строительства третьего моста через Томь приостановлен

11 августа 2023
Томские новости

В Томске ограничат движение большегрузов у Коммунального моста

30 июля 2023
Томские новости

Томичи смогут оплатить заказы на Авито в почтовых отделениях

22 августа 2023
Томские новости

В Томске откроется выставка картин Владимира Пантелеева о сибирской природе

3 августа 2023
<