Ночью в Томске ограничат движение по Коммунальному мосту

29 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ночь на среду, 30 августа, в Томске временно ограничат движение по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 24.00 вторника, 29 августа, до 2.00 среды. В это время подрядчик проведет технические работы, позволяющие переключить потоки транспорта на южную сторону моста.

«Переключение запланировано на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для томичей. Но и здесь ставим задачу подрядчику — по возможности, завершить все необходимые работы менее чем за два часа и открыть движение. Уже утром люди поедут по свежеотремонтированным полосам моста, а подрядчик приступит к запланированным работам на другой стороне. Задача остается прежней — открыть полноценное движение по мосту в начале сентября, и мы делаем для этого все возможное», — цитирует пресс-служба начальника департамента капитального строительства Дмитрия Тихонова.

Администрация обращается к томичам с просьбой учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижения по городу.

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