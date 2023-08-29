17 сняли, 23 осталось. Как идет работа над масштабным исследовательским проектом о новом поколении сибирских художников

29 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Лолита Моисцрапишвили

Уже почти полгода команда проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» занимается исследовательской работой по изучению локальной сцены современного искусства. Этап обработки анкет экспертов и формирования списка художников пройден, теперь организаторы приступили к съемке участников в их мастерских или тех пространствах, где они обычно работают. На сегодняшний день команда посетила 17 художников, осталось еще 23.

Мы поговорили с автором концепции художницей и искусствоведом Лукией Муриной о том, с каким трудностями организаторы успели столкнуться в проекте, изменилась ли изначальная идея и планах на будущее.

— Расскажи о старте проекта и команде.

— С начала лета мы с фотографом Эркином Сулаймановым снимаем художников в мастерских и других пространствах, где они работают: мы были в классических мастерских Союза художников, мастерских-квартирах и даже мастерских-гаражах. У нас в команде оператор и видеомонтажер Саша Обычный — он снимает видеоинтервью. Кстати, недавно вышел первый ролик — интервью с художницей Еленой Бабошко. И фотограф-волонтер Лолита Моисцрапишвили — она снимает бэкстейджи. Таким составом мы ходим по мастерским, знакомимся с художниками. И надеемся, что все они, благодаря проекту, познакомятся друг с другом.

Запись интервью Елены Бабошко Фото: Эркин Сулайманов

— А кого из художников уже успели посетить?

— Мы побывали в очень колоритной мастерской-гараже Всеволода Майорова и понаблюдали за созданием скульптуры с помощью сварки, в мастерской графика и эмальера Марины Зайковой и уличного художника Ильи Маломощенко. Сняли перформера Ксению Беленкову и контактную импровизацию с участием лаборатории «ТриП», иллюстратора Анну Турченко, живописца Дмитрия Карнаухова и нескольких других авторов.

Мастерская Ильи Маломощенко и Марины Зайковой Фото: Эркин Сулайманов

Мастерская Ильи Маломощенко и Марины Зайковой Фото: Эркин Сулайманов

Съемки контактной импровизации Ксении Беленковой и лаборатории «ТриП» Фото: Лолита Моисцрапишвили

Съемка Анны Турченко Фото: Лукия Мурина

— Отдельная история — это домашние животные наших художников, которые тоже охотно фотографируются и собирают лайки у нас в телеграм-канале. Это кот Гали и Вовы Липинских — Кебаб, пёс Малыш художниц Аксиньи и Ники Сарычевых из группы «Малышки 18:22» и кот Филимон художницы Даши Шалуновой. Упустили возможность сфотографировать Туну — собаку скульптора Севы Майорова, придётся возвращаться))

Кот Кебаб Галины и Владимира Липинских Фото: Эркин Сулайманов

Пес Малыш «Малышек 18:22» Фото: Эркин Сулайманов

Кот Филимон Дарьи Шалуновой Фото: Эркин Сулайманов

— Возникли ли какие-то трудности во время работы над проектом?

— Трудности, наверное, связаны с тем, что у всех художников довольно разные условия — у кого-то это огромные пространства мастерских, где очень удобно снимать, где все участники съемок помещаются. А у кого-то это небольшие квартиры, где снимать уже сложнее.

Запись интервью группы «Малышки 18:22» Фото: Лукия Мурина

— Мы много работали летом в жару. Видео нужно писать в тишине, поэтому приходилось плотно закрывать окна, чтобы шум машин не мешал. И вот тогда мы оказывались в «теплице».

Мы сняли примерно третью часть художников, но сложностей, практически, не возникало. Я думала, что будет гораздо сложнее составить график съемок с таким большим количеством участников. Но пока всё проходит достаточно гладко. Правда, оказалось, что некоторые художники некомфортно чувствуют себя перед камерой. Но Эркин и Саша умеют создать атмосферу, в которой герои расслабляются и напряжение уходит.

Запись интервью Галины Липинской Фото: Эркин Сулайманов

— Выдержала ли концепция проверку «в поле»?

— Когда началась работа с художниками, ее пришлось корректировать. Изначально, когда я писала заявку на грант, планировала, что у нас будет по три кадра из жизни каждого художника. Но когда Эркин начал фотографировать, и мы отсмотрели материалы — у нас была тестовая съёмка, фотографировали меня и Николая Исаева — мы поняли, что три фотографии — это мало. Решили снимать фотоистории про художников, чтобы в итоге получилась серия фотографий и более объемный рассказ о каждом из них. Именно поэтому мы просим художников показывать нам ранние работы из архива, наброски, эскизы. Фиксируем творческий процесс. И это уже получается архивация и документация жизни авторов.

Квартира Николая Исаева и Лукии Муриной Фото: Лолита Моисцрапишвили

Квартира Николая Исаева и Лукии Муриной Фото: Лолита Моисцрапишвили

— В сроки укладываетесь?

— Да, к концу декабря мы планируем завершить все съёмки. Записи видеоинтервью мы тоже должны закончить к этому времени. А текстовые интервью будем делать постепенно, в течении всего проекта.

— Насколько выполнены задачи проекта сейчас и есть ли задел на продолжение?

— Многие думают, что итогом проекта уже сейчас станет книга, но это не так. Грант мы выиграли именно на фото-исследовательский проект, в рамках которого собираем биографии, пишем интервью и фотографируем. Но в будущем мы все-таки планируем издать книгу по результатам работы. И это, возможно, будет следующий грант. После завершения работы проекта планируем все материалы выложить на сайт, чтобы всё было в одном месте: фотографии и биографии художников, интервью.

— Что-то хочешь сказать героям проекта?

— Я очень благодарна художникам. За то, что они позволяют их фотографировать — впускают нас в своё личное пространство, в свой творческий мир, за то, что они уделяют нам время и внимание. Угощают нас чаем, а иногда даже шампанским. Мне нравится наша крутая команда и атмосфера, которая сложилась за это время.

Мастерская Ильи Маломощенко и Марины Зайковой Фото: Эркин Сулайманов

В квартире-мастерской Галины и Владимира Липинских Фото: Эркин Сулайманов

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».