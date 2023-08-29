18+
18+
РЕКЛАМА

17 сняли, 23 осталось. Как идет работа над масштабным исследовательским проектом о новом поколении сибирских художников

Как это работает, Креативные индустрии, Культура в Томске, Лукия Мурина, Люди, художники новое поколение сибирь регион 70 томск новости интересное 17 сняли, 23 осталось. Как идет работа над масштабным исследовательским проектом о новом поколении сибирских художников

Уже почти полгода команда проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» занимается исследовательской работой по изучению локальной сцены современного искусства. Этап обработки анкет экспертов и формирования списка художников пройден, теперь организаторы приступили к съемке участников в их мастерских или тех пространствах, где они обычно работают. На сегодняшний день команда посетила 17 художников, осталось еще 23.

Мы поговорили с автором концепции художницей и искусствоведом Лукией Муриной о том, с каким трудностями организаторы успели столкнуться в проекте, изменилась ли изначальная идея и планах на будущее.

— Расскажи о старте проекта и команде.

— С начала лета мы с фотографом Эркином Сулаймановым снимаем художников в мастерских и других пространствах, где они работают: мы были в классических мастерских Союза художников, мастерских-квартирах и даже мастерских-гаражах. У нас в команде оператор и видеомонтажер Саша Обычный — он снимает видеоинтервью. Кстати, недавно вышел первый ролик — интервью с художницей Еленой Бабошко. И фотограф-волонтер Лолита Моисцрапишвили — она снимает бэкстейджи. Таким составом мы ходим по мастерским, знакомимся с художниками. И надеемся, что все они, благодаря проекту, познакомятся друг с другом.

Запись интервью Елены Бабошко
Фото: Эркин Сулайманов

— А кого из художников уже успели посетить?

— Мы побывали в очень колоритной мастерской-гараже Всеволода Майорова и понаблюдали за созданием скульптуры с помощью сварки, в мастерской графика и эмальера Марины Зайковой и уличного художника Ильи Маломощенко. Сняли перформера Ксению Беленкову и контактную импровизацию с участием лаборатории «ТриП», иллюстратора Анну Турченко, живописца Дмитрия Карнаухова и нескольких других авторов.

Мастерская Ильи Маломощенко и Марины Зайковой
Фото: Эркин Сулайманов

Мастерская Ильи Маломощенко и Марины Зайковой
Фото: Эркин Сулайманов

Съемки контактной импровизации Ксении Беленковой и лаборатории «ТриП»
Фото: Лолита Моисцрапишвили

Съемка Анны Турченко
Фото: Лукия Мурина

— Отдельная история — это домашние животные наших художников, которые тоже охотно фотографируются и собирают лайки у нас в телеграм-канале. Это кот Гали и Вовы Липинских — Кебаб, пёс Малыш художниц Аксиньи и Ники Сарычевых из группы «Малышки 18:22» и кот Филимон художницы Даши Шалуновой. Упустили возможность сфотографировать Туну — собаку скульптора Севы Майорова, придётся возвращаться))

Кот Кебаб Галины и Владимира Липинских
Фото: Эркин Сулайманов
Пес Малыш «Малышек 18:22»
Фото: Эркин Сулайманов
Кот Филимон Дарьи Шалуновой
Фото: Эркин Сулайманов

— Возникли ли какие-то трудности во время работы над проектом?

— Трудности, наверное, связаны с тем, что у всех художников довольно разные условия — у кого-то это огромные пространства мастерских, где очень удобно снимать, где все участники съемок помещаются. А у кого-то это небольшие квартиры, где снимать уже сложнее.

Запись интервью группы «Малышки 18:22»
Фото: Лукия Мурина

— Мы много работали летом в жару. Видео нужно писать в тишине, поэтому приходилось плотно закрывать окна, чтобы шум машин не мешал. И вот тогда мы оказывались в «теплице».

Мы сняли примерно третью часть художников, но сложностей, практически, не возникало. Я думала, что будет гораздо сложнее составить график съемок с таким большим количеством участников. Но пока всё проходит достаточно гладко. Правда, оказалось, что некоторые художники некомфортно чувствуют себя перед камерой. Но Эркин и Саша умеют создать атмосферу, в которой герои расслабляются и напряжение уходит.

Запись интервью Галины Липинской
Фото: Эркин Сулайманов

— Выдержала ли концепция проверку «в поле»?

— Когда началась работа с художниками, ее пришлось корректировать. Изначально, когда я писала заявку на грант, планировала, что у нас будет по три кадра из жизни каждого художника. Но когда Эркин начал фотографировать, и мы отсмотрели материалы — у нас была тестовая съёмка, фотографировали меня и Николая Исаева — мы поняли, что три фотографии — это мало. Решили снимать фотоистории про художников, чтобы в итоге получилась серия фотографий и более объемный рассказ о каждом из них. Именно поэтому мы просим художников показывать нам ранние работы из архива, наброски, эскизы. Фиксируем творческий процесс. И это уже получается архивация и документация жизни авторов.

Квартира Николая Исаева и Лукии Муриной
Фото: Лолита Моисцрапишвили

Квартира Николая Исаева и Лукии Муриной
Фото: Лолита Моисцрапишвили

— В сроки укладываетесь?

— Да, к концу декабря мы планируем завершить все съёмки. Записи видеоинтервью мы тоже должны закончить к этому времени. А текстовые интервью будем делать постепенно, в течении всего проекта.

— Насколько выполнены задачи проекта сейчас и есть ли задел на продолжение?

— Многие думают, что итогом проекта уже сейчас станет книга, но это не так. Грант мы выиграли именно на фото-исследовательский проект, в рамках которого собираем биографии, пишем интервью и фотографируем. Но в будущем мы все-таки планируем издать книгу по результатам работы. И это, возможно, будет следующий грант. После завершения работы проекта планируем все материалы выложить на сайт, чтобы всё было в одном месте: фотографии и биографии художников, интервью.

— Что-то хочешь сказать героям проекта?

— Я очень благодарна художникам. За то, что они позволяют их фотографировать — впускают нас в своё личное пространство, в свой творческий мир, за то, что они уделяют нам время и внимание. Угощают нас чаем, а иногда даже шампанским. Мне нравится наша крутая команда и атмосфера, которая сложилась за это время.

Мастерская Ильи Маломощенко и Марины Зайковой
Фото: Эркин Сулайманов

В квартире-мастерской Галины и Владимира Липинских
Фото: Эркин Сулайманов

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Краеведение

Авария в Чажме 38 лет спустя — воспоминания очевидца

10 августа 2023
Интервью

Наталия Почтарева: «Фестиваль искусства и чтения „ТОМ“ станет ярким событием в культурной жизни города»

10 августа 2023
Томские новости

Томичей вновь приглашают на музыкальные вечера на крыше

24 августа 2023
Томские новости

Томских документалистов приглашают на Международный Кинофестиваль SiberiaDOC 2023

25 августа 2023
Томские новости

Маски сибирских художников появятся на томских зданиях

21 августа 2023
События

Пинхол: или как сделать камеру из спичечного коробка и жестяной банки

11 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают на юбилейную выставку Татьяны Беглюк

24 августа 2023
Креативные индустрии

Новое поколение. Художница Анастасия Базарова: «Искусство должно быть с большими нервами связано»

22 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают на научный пикник под открытым небом

15 августа 2023
<