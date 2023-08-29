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Фургон опрокинулся на подъезде к Томску

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Сегодня, 29 августа, на подъезде к Томску опрокинулся Fiat Ducato, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.40 на 108 километре автодороги «Подъезд к городу Томску Р-255 «Сибирь», Томского района.

По предварительным данным, 43-летний водитель потерял управление, в результате чего автомобиль наехал на металлическое ограждение. После этого фургон опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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