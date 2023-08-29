Фургон опрокинулся на подъезде к Томску
29 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня, 29 августа, на подъезде к Томску опрокинулся Fiat Ducato, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 11.40 на 108 километре автодороги «Подъезд к городу Томску Р-255 «Сибирь», Томского района.
По предварительным данным, 43-летний водитель потерял управление, в результате чего автомобиль наехал на металлическое ограждение. После этого фургон опрокинулся.
В результате ДТП никто не пострадала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».