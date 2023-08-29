Томские художники смогут выиграть 15 тыс. рублей в онлайн-резиденции Digital AiR 2023

29 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Томских художниц и художников приглашают принять участие в новом сезоне программы онлайн-резиденции Digital AiR 2023, темой которой станет «Фиджитал тело в спекулятивном ландшафте» (Phygital Bodies in Speculative Landscapes). Прошедшим в программу предоставляется гонорар — 15 тысяч рублей.

Как уточняют организаторы, программа резиденции состоит из онлайн-встреч с ментором, кураторам, технической поддержкой и основателями платформы 8XR, а также приглашенными гостями из диджитал среды.

На этот раз ментором станет Анан Фри (Базель/Берлин). Кураторами выступят Кристина Пестова (Грайфсвальд/Москва) Приглашенный куратор: Мария Стяблина (Париж) и Марк Коршаков (Лондон).

Участникам предложат посмотреть на цифровое и виртуальное искусство кибер/ксено/техно-феминистским взглядом: «Вместе с художниками мы планируем материализовать новые материализмы, взглянуть на постгуманистические и межвидовые взаимоотношения, исследовать техносферу (Донна Харауэй), побродить по медиа-культуре-природе (Рози Брайдотти) и погрузиться в глитч (Наследие Рассела)», — описывают программу резиденции Анан.

В сообщении уточняется, что «Digital AiR» — это онлайн резиденция, созданная Центром творческих индустрий «Фабрика» в 2021 году в коллаборации с исследовательской группой APXIV. По словам организаторов, проект стал реакцией на глобальную цифровизацию в области культуры и искусства, а также попыткой выработать новые художественные формы и практики презентации современного искусства. Сейчас стартует уже пятый сезон программы, всего в ней приняли участие более 45 художников из 12 стран мира.

Для участия в программе необходимо отправить свое портфолио, CV и мотивационное письмо на air@fabrikacci.com (тема письма Digital AIR 2023_заявка).

Рабочий язык программы: английский. Она стартует 16 октября 2023 года. Подробнее о программе можно узнать здесь.

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