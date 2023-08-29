В сентябре начнется ремонт объекта культурного наследия — здания поликлиники №1

29 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 1 сентября, в Томске стартует капитальный ремонт объекта культурного наследия «Больница», 1915 г., расположенного на проспекте Ленина (поликлиника № 1). Подрядчиком капремонта здания-памятника выступает лицензированная организация ООО «СКИТ-93».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, специалисты подрядной организации в 2023 году выполнят в здании-памятнике демонтажные работы и устройство отсечной вертикальной и горизонтальной гидроизоляции.

В 2024 году строители проведут в первой поликлинике ремонт фасада, кровли, перекрытий и инженерных сетей.

«На капитальный ремонт здания томской поликлиники № 1 по федеральному проекту „Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации“ национального проекта „Здравоохранение“ выделено более 105 миллионов рублей», — отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Детская больница имени Петра и Алевтины Михайловых была построена в 1915–1916 годах по проекту омского архитектора А. В. Линецкого на пожертвования вдовы томского купца первой гильдии П. В. Михайлова (100 тыс. руб. деньгами и участок земли стомостью 20 тыс. руб.). Детальную разработку эскизного плана осуществил томич П. Федоровский. Торжественная закладка детской больницы состоялась 6 мая 1915 года. За два строительных сезона корпус был закончен, но события 1917 года не дали завершить отделочные работы. Здание является памятником архитектуры.

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