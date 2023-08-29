Томские парашютисты стали вторыми на чемпионате России

Команда из Томской области взяла «серебро» чемпионата России по парашютному спорту, который проходил с 22 по 27 августа на подмосковном аэродроме «Аэроград Коломна». В турнире приняли участие более двадцати команд из разных регионов РФ, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Спортсмены состязались в дисциплине «групповая акробатика». Задача команд заключалась в том, чтобы за ограниченное количество времени в свободном падении собрать как можно больше фигур, заранее определенных жеребьевкой.

Томичи впервые за несколько лет приняли участие в чемпионате и сразу вошли в число призеров. В состав томской команды вошли следующие спортсмены: кандидаты в мастера спорта Дмитрий Гребенюк, Олег Батин, Иван Башмаков, Карина Эшмурзаева, Ильмира Кручинская, мастер спорта международного класса Валерий Гридасов, а также Елена Василенко и Василий Бочкарев, имеющие 2 спортивный разряд.

«Нам есть к чему стремиться, но занять второе место при такой конкуренции — результат, которым мы гордимся. В следующем году будем больше тренироваться, чтобы стать чемпионами», — капитан команды, председатель Федерации парашютного спорта Томской области Дмитрий Гребенюк.

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