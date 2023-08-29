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«Ростелеком» в Томске поддержал проект «Кино на крыше»

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«Ростелеком» в прошедшие выходные выступил партнером кинопоказа мультипликационного фильма «Анастасия» на крыше бизнес-центра «Красное знамя». В завершение летнего сезона оператор разыграл сертификаты на бесплатную подписку видеосервиса Wink.

С 2019 года проект «Кино на крыше» собирает томичей чтобы посмотреть фильмы в уютной атмосфере. Зрители заранее путем голосования на официальной странице проекта в ВК выбирают фильм, который хотят посмотреть. Такие мероприятия в Томске проходят с мая по сентябрь.

«“Ростелеком” тесно связан с киноиндустрией, так как мы доставляем телеконтент зрителю. Например, российские киноновинки в высоком качестве появляются в нашем видеосервисе вместе с выходом на большие экраны. Мы проговорили с организаторами проекта о возможности предоставлять для показов произведения кинематографа, которые есть на нашей платформе Wink», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Мы благодарим “Ростелеком” за предоставленные подарки и надеемся на долгосрочное сотрудничество в следующем сезоне. Нашим гостям очень понравилось, то, что кроме просмотра мультипликационного фильма под открытым небом их еще ждали сюрпризы от партнера», — добавил менеджер проекта «Кино на крыше» Никита Чжан-фа.

Оператор подарил посетителям приятные сувениры и разыграл три сертификата на подписку «Wink 5 в 1», которая позволит в течение шести месяцев бесплатно пользоваться сразу пятью онлайн-кинотеатрами — Wink, Amediateka, more.tv, START, viju. Видеосервис «Ростелекома» предоставляет пользователям доступ к большой базе видеоматериалов. На тв-платформе есть функция родительского контроля, которая ограничит доступ к нежелательному контенту и поможет регулировать время, которое ребенок проводит у телевизора.

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