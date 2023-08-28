Возглавлявшая 12 лет «Томскводоканал» Елена Яворская покинула компанию

28 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Новым директором ООО «Томскводоканал» назначен Игорь Мажейкин, который ранее занимал должность главного инженера компании, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Томскводоканала».

Мажейкин сменил на посту руководителя Елену Яворскую, которая возглавляла «Томскводоканал» с июля 2011 года. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 25 августа.

Как уточнили в пресс-службе ООО, Яворская покинула «Томскводоканал» по собственному желанию. Наблюдательный совет компании поддержал ее решение сложить полномочия и решил назначить нового директора.

«Кандидатура Игоря Мажейкина закономерна — по мере необходимости он исполнял обязанности директора общества. В „Томскводоканале“ он был главным инженером и первым заместителем директора», — подчеркнули в пресс-службе.

ООО «Томскводоканал» арендует водопроводно-канализационное хозяйство Томска с 2011 года до конца 2040 года. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для более чем 500 тыс. человек, обслуживает более 822 км водопроводных и более 543 км канализационных сетей.

Владельцами компании являются Кирилл Новожилов (80% УК) и Татьяна Мальцева (20% УК).

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