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Возглавлявшая 12 лет «Томскводоканал» Елена Яворская покинула компанию

Награды и назначения, Томские новости, новые люди предприятия водоканал интересные новости Томска Возглавлявшая 12 лет «Томскводоканал» Елена Яворская покинула компанию

Новым директором ООО «Томскводоканал» назначен Игорь Мажейкин, который ранее занимал должность главного инженера компании, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Томскводоканала».

Мажейкин сменил на посту руководителя Елену Яворскую, которая возглавляла «Томскводоканал» с июля 2011 года. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 25 августа.

Как уточнили в пресс-службе ООО, Яворская покинула «Томскводоканал» по собственному желанию. Наблюдательный совет компании поддержал ее решение сложить полномочия и решил назначить нового директора.

«Кандидатура Игоря Мажейкина закономерна — по мере необходимости он исполнял обязанности директора общества. В „Томскводоканале“ он был главным инженером и первым заместителем директора», — подчеркнули в пресс-службе.

ООО «Томскводоканал» арендует водопроводно-канализационное хозяйство Томска с 2011 года до конца 2040 года. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для более чем 500 тыс. человек, обслуживает более 822 км водопроводных и более 543 км канализационных сетей.

Владельцами компании являются Кирилл Новожилов (80% УК) и Татьяна Мальцева (20% УК).

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