В новой точке «Дыхания вока» томичи смогут попробовать вьетнамские блюда

28 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске сеть китайских лапшичных «Дыхание вока» впервые планирует открыть точку на фудкорте ТРЦ «Изумрудный город». Как сообщает владелец заведения Алексей Степанов, помимо китайской кухни томичи смогу попробовать здесь и вьетнамские блюда.

— В «Изумрудке» мы хотим создать азиатский уголок. Это будет отдельное небольшое пространство в 120 кв. м, куда будут входить «Дыхание вока» и вьетнамское кафе. Там, в отличие от основной зоны фудкорта, у нас будет многоразовая посуда и отдельные столы, причем длинные — как это принято делать в Китае, Таиланде или Корее, — рассказал Алексей Степанов «Томскому Обзору».

По его словам, меню «Дыхания вока» останется базовым, а вот для вьетнамского заведения создатели придумают полностью новое — со своими блюдами из традиционной кухни:

— Вьетнамское кафе — это всегда формула: «Когда я ем, я фо и нэм», — это традиция, — считает Алексей. — Конечно, у нас будет некоторое количество других блюд, но в целом — это традиционная вьетнамская кухня. Что для нее характерно, в отличие от китайской, она не предполагает свинины, только много курицы, рыбы, овощей, проростков. Лапша используется преимущественно рисовая, а не пшеничная. В китайской кухне, наоборот, все работают в основном на пшеничной лапше или бобовой фунчозе. Вообще вьетнамская кухня — наследница французской кулинарной традиции (это же бывшая французская колония), и она более спокойная в смысле специй, остроты, вкусов, чем все окружающие — китайская, корейская или тайская, например. Вьетнамская кухня очень европеизирована в силу истории, а поэтому более понятна нам и доступна.

Сейчас новая точка находится на стадии проектирования и разработки дизайна. Как подчеркивает владелец сети, основная концепция нового пространства — создать такое место, чтобы оно было максимально похоже на традиционный азиатский фудкорт.

— Надо сказать, что проектирование для фудкорта — это намного сложнее, чем для отдельно стоящего ресторана. Там ты зависишь только от себя и можешь работать в любое время суток, а на фудкорте нужно сразу все проектировать идеальным образом. Строительные работы на точке ведутся во время закрытия ТЦ, и любые переделки — это, конечно, очень хлопотно, поэтому приходится стараться. Ну, и вписываться в пространство, которое уже сформировано, тоже приходится, — говорит Алексей.

Работать заведение будет по графику ТРЦ — с 10.00 до 22.00 по адресу: пр. Комсомольский, 13б. Предполагается, что открытие ориентировочно состоится 1 декабря этого года. Алексей добавляет, что первых посетителей нового пространства ждет развлекательная программа с музыкантами и шоу.

— Обычно мы открываемся скромно и тихо, но в этот раз, наверное, мы все же развернемся пошире. Я полагаю, что мы будем устраивать (я сам этого хочу) веселое шоу. Очень надеюсь, что мы подберем кого-то из музыкантов для нашего вечера, — добавил Алексей Степанов.

Алексей также добавил, что к 1 октября планируется открытие пятого заведения сети «Дыхание вока». Оно будет располагаться на пр. Ленина, 185, в районе ул. Дальне-Ключевская.

Напомним, в конце прошлого года томская сеть китайских лапшичных также открыла новое пространство в IT-парке «Герцен» по адресу ул. Герцена, 57. Подробнее об этом заведении — читайте в нашем интервью с владельцем сети Алексеем Степановым.

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