В Томске открывается новая точка сети китайских лапшичных «Дыхание вока»

15 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В пятницу, 16 декабря, в Томске откроется новое заведение сети китайских лапшичных «Дыхание вока». Кафе будет располагаться в IT-парке «Герцен» по адресу: ул. Герцена 57, сообщил «Томскому Обзору» владелец сети Алексей Степанов.

«Для нас расширение сети — это очень логичный шаг, при всей турбулентности рынка. Дело в том, что как раз китайская еда остаётся островком стабильности: поставки аутентичных специй и соусов работают замечательно, мы можем полностью сохранить нужные вкус и качество. Для разных объявленных „недружественными“ продуктов ситуация складывается не всегда так хорошо, но Китай в этом плане совершенно надёжен, а ассортимент поставок только расширяется», — рассказал Алексей.

По его словам, в России в целом ожидается рост популярности азиатской кухни. На Дальнем Востоке этот тренд уже весьма ощутим.

«Кто-то из рестораторов Благовещенска говорил мне, что у них чуть ли не 60% рынка общепита — это китайская кухня. А в этом регионе живут такие же сибиряки, как и мы с вами. Так что и в Томске, наверное, любителей китайской еды будет прибавляться в ближайшие годы», — отметил Алексей.

Открытие заведения рядом с пр. Комсомольским планировалось уже давно — еще на этапе проектировки реконструкции здания. Расширение географии сети направлено и на то, чтобы осуществлять более оперативную доставку по всему городу.

«Больше точек — ближе путь до заказчика, горячее и свежее еда. Посмотрите на лидеров доставки в Томске: все расширяют сети или имеют их достаточно большими уже давно. Скажу больше, мы ещё и пятое заведение уже строим. Весной открытие», — рассказал Алексей Степанов.

Интерьер новой лапшичной будет модернизированным и отличаться от предыдущих заведений сети. В этот раз команда проекта решила посотрудничать с дизайнером, много лет проработавшей в самом Китае над дизайном кафе и ресторанов.

Меню нового заведения останется традиционным, но будут и обновления, которые коснутся всех кафе сети «Дыхание вока».

«Мы готовим запуск обновленных ланчей, включающих корейскую линейку: малые закуски (по-корейски „Панчхан“, по-китайски „Сяо чи“) и роллы „кимпаб“. Последние имеют более богатую начинку, чем распространенные в России японские варианты», — рассказал Алексей.

В день открытия Алексей и Татьяна Степановы будут лично встречать в кафе «старых друзей и знакомиться с новыми гостями». Заведение будет работать с 11.00 до 21.00.

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