Два десятка сообщений об упавших деревьях поступило в оперативно-дежурную службу Томска после грозы

26 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

После вчерашней грозы в оперативно-дежурную службу Томска поступило более 20 обращений о падении деревьев или веток.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, инциденты были зафиксированы на на пр. Кирова, Иркутском и Богашевском трактах, улицах Беринга, Пушкина, Центральная, Короленко, Усова, И. Черных, 19-й Гв. Дивизии, Б. Куна, Мичурина, Калужская и других.

«В результате падения деревьев на нескольких адресах повреждены сети электричества, также из-за обрыва контактной сети была кратковременная приостановка движения трамваев. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Уточняется, что деревья в ближайшее время будут распилены и убраны, на местах обрыва проводов работают энергетики.

Напомним, сообщить о последствиях непогоды томичи могут по телефону городской оперативно-дежурной службы — 005.

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