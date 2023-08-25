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Аналитика Yota: самые популярные у молодежи Томска телефоны

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В июле 2023 года в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам июля прошлого года. При этом на первом месте у абонентов 16-25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air, выяснили эксперты Yota на основе анализа big data.

Как и прошлым летом, сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 — число зумеров с этим гаджетом в сети Yota выросло за год в 2,1 раза, в результате чего смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший Samsung Galaxy A51 на 10-е место.

У девушек в первой десятке используемых смартфонов кроме Xiaomi Redmi 9A входят исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории в том же рейтинге, помимо айфонов, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9 °C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.

При этом обновляли свои гаджеты летом 2023 года зумеры так же в основном на айфоны. Здесь в лидерах регистрируемых устройств в сети — iPhone 11 и iPhone 13, а флагманский iPhone 14 Pro Max занимает лишь третье место. Помимо продукции Apple в этом году активно переходили на смартфоны от Xiaomi и Realme.

В Томской области тренды совпадают с общероссийскими — в топ самых популярных в 2023 году смартфонов вошли Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 13. Также в десятке самых популярных у томичей смартфонов оказались Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 7, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A51., Xiaomi POCO X3 Pro.

«Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул „народного“ айфона, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти 4 года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка», — заявляет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский.

Также аналитики Yota изучили статистику по планшетам, зарегистрированным в сети. В этой категории с первого места на третье в этом году был сдвинут Huawei MediaPad T3 10. Теперь в топе предпочтений молодежи — iPad Air, а на втором месте расположился Samsung Galaxy Tab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16-25 лет входят еще две модели этого бренда: Galaxy Tab A8 и Galaxy Tab A7.

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