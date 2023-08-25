Стрежевчанин потерял более 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

25 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Очередной случай мошенничества произошёл в Стрежевом, в результате которого местный житель потерял более 2,1 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, в одной из социальных сетей мужчина увидел объявление о возможности заработать на инвестициях и оставил заявку. С ним связались «сотрудники биржи» и объяснили, как будут осуществляться сделки с инвесторами. Мошенники советовали мужчине, куда лучше инвестировать и какие суммы.

В течение полумесяца стрежевчанин выполнял указания злоумышленников, переводя деньги якобы на свой брокерский счет. Мужчина рассказал, что «прибыль» от инвестиций составила 31 тыс. рублей, после чего он поверил, что вложения работают, и продолжил вкладывать деньги. Однако вскоре он понял, что общается с мошенниками. Ущерб составил более 2,1 мл рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Полиция напоминает гражданам быть осторожными и не совершать финансовые операции по указанию неизвестных лиц.

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