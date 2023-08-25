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Томичей приглашают на благотворительную выставку котят в музейный сад

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В воскресенье, 27 августа, на площадке перед входом в Томский областной краеведческий музей пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят, стерилизованных взрослых котов и кошек.

Посетители ярмарки, организованной приютом «Мягкие лапки», смогут посмотреть музейную экспозицию «Природный мир Томской области». С 13.00 до 15.00 на площадке пройдут мастер-классы по рисованию тушью и народной игрушке из ткани. Гостей ждет тематическая викторина и розыгрыш приза. Перед посетителями выступит руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова, которая расскажет о важности стерилизации животных. Все, взявшие питомца, смогут получить консультацию ветеринарного врача по кормлению и уходу за питомцем.

Организаторы уточняют, что в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где можно будет купить вещи, аксессуары, картины, книги и комнатные растения. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным приюта. Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам. Гости мероприятия получат купоны на скидку в зоомагазин.

«Так как пушистиков становится все больше и больше, будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим, очень нуждаемся в клетках № 2, 3, 4, 5 для животных, переноски тоже нужны возить подопечных ветклинику», — говорится в сообщении.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 по адресу: пр. Ленина, 75, главный вход.

Напомним, в этот же день в музейном саду пройдет ЗООбарахолка, где все желающие смогут купить книги, игрушки, украшения, сувениры, предметы косметики и много другое, а собранные средства будут направлены на поддержку бездомных животных.

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