Томских документалистов приглашают на Международный Кинофестиваль SiberiaDOC 2023

Томский Обзор / Фото: 25 августа 2023 // Фото: siberiadoc.ru

Томские кинодокументалисты могут побороться за победу в первом Международном Кинофестивале SiberiaDOC, который пройдет с 1 по 9 декабря в Красноярске.

Как уточняют организаторы, к участию принимаются работы в жанре creative documentary, которые стремятся развивать язык кино, имеют сильные визуальные и драматургические образы, а также фильмы, акцентирующие внимание на людей, живущих вдали от мегаполисов.

«На отдалённых территориях сильнее сохраняется самобытный характер жителей, истории которых достойны быть показанными на больших экранах кинотеатров», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдет 2 конкурса: международная программа, в которую войдут фильмы продолжительностью от 60 до 180 минут, и программа короткого и среднего метра, куда принимаются ленты от 10 до 60 минут.

Кроме того запланированы показы и вне конкурсной программы. Она будет состоять из фильмов, которые созданы в разные годы, но объединены общей темой — Сибирью.

По итогам фестиваля будут выбраны победители в трех номинациях: «Лучший фильм по мнению кинокритиков», «Лучший фильм по мнению зрителей» и «Гран-при за лучший фильм Международного конкурса».

Подать заявку можно до 31 августа на сайте Фестиваля. Участие бесплатное.

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