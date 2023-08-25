18+
18+
РЕКЛАМА

Томских документалистов приглашают на Международный Кинофестиваль SiberiaDOC 2023

Культура в Томске, Томские новости, фестиваль кино документалистика интересные новости Томска культура фильмы Томских документалистов приглашают на Международный Кинофестиваль SiberiaDOC 2023

Томские кинодокументалисты могут побороться за победу в первом Международном Кинофестивале SiberiaDOC, который пройдет с 1 по 9 декабря в Красноярске.

Как уточняют организаторы, к участию принимаются работы в жанре creative documentary, которые стремятся развивать язык кино, имеют сильные визуальные и драматургические образы, а также фильмы, акцентирующие внимание на людей, живущих вдали от мегаполисов.

«На отдалённых территориях сильнее сохраняется самобытный характер жителей, истории которых достойны быть показанными на больших экранах кинотеатров», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдет 2 конкурса: международная программа, в которую войдут фильмы продолжительностью от 60 до 180 минут, и программа короткого и среднего метра, куда принимаются ленты от 10 до 60 минут.

Кроме того запланированы показы и вне конкурсной программы. Она будет состоять из фильмов, которые созданы в разные годы, но объединены общей темой — Сибирью.

По итогам фестиваля будут выбраны победители в трех номинациях: «Лучший фильм по мнению кинокритиков», «Лучший фильм по мнению зрителей» и «Гран-при за лучший фильм Международного конкурса».

Подать заявку можно до 31 августа на сайте Фестиваля. Участие бесплатное.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске на Белом озере отметят «Большую рыбу» с национальными обрядам и гонками на обласках

22 августа 2023
Томские новости

«Ростелеком» «присмотрит» за сетью томских аптек

10 августа 2023
Томские новости

Более 200 бутылок воды запасли в волонтерском штабе для доставки томичам

3 августа 2023
Томские новости

В Томске продолжатся дожди и грозы

1 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают на фестиваль об истории и культуре города «Сибириада»

18 августа 2023
Томские новости

Михаил Ратнер принял решение не участвовать в выборах мэра Томска

9 августа 2023
Томские новости

Мэрия Томска подала иск о взыскании 5,8 млн рублей с подрядчика по ремонту Коммунального моста

7 августа 2023
Томские новости

Завтра в Томском парке «Околица» стартует концертная программа «Праздника топора»

17 августа 2023
Томские новости

В Томске ограничат движение большегрузов у Коммунального моста

30 июля 2023
<