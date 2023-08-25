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Томские штольни внепланово проверили после гибели людей в московских коллекторах

Безопасность, Город, Томские новости, коллекторы канализация томские подземелья Томские штольни внепланово проверили после гибели людей в московских коллекторах

Специалисты мэрии и МКУ «Инженерная защита сооружений» провели внеплановую проверку технического состояния томских дренажных штолен. Такое решение было принято после трагедии, произошедшей в результате незаконной экскурсии в московских коллекторах.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, особое внимание они уделили соблюдению мер по ограничению доступа посторонних.

Постройка томской дренажной шахты была начата в 1991 году для отвода грунтовых вод в районе Лагерного сада. Это было необходимо в связи с угрозой оползней. Коллектор представляет собой систему из нескольких горных выработок, общей протяженностью более 2 км. Шахты расположены на глубине 50 м под землей, имеют 19 сквозных фильтров и 8 гидронаблюдательных скважин.

После осмотра специалисты выявили необходимость прочистки сквозных фильтров. МКУ «Инженерная защита сооружений» должны в ближайшее время выполнить эту работу.

— По результатам проверки поручил выполнить прочистку фильтров. В целом, штольни на сегодняшний день находятся в удовлетворительном состоянии. Но каждый человек должен понимать, что такие массивные коммуникации неспроста являются режимными объектами. Сюда нельзя зайти просто так, из любопытства, ведь это очень опасно. В штольню допускаются только работники, имеющие необходимые знания, которые занимаются ее обслуживанием. Каждый вход и выход фиксируется в специальном журнале, — рассказал и.о. заместителя мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Фото: пресс-служба мэрии

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