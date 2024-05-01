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В середине мая дома на шести улицах Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды график отключения интересные новости Томска В середине мая дома на шести улицах Томска останутся без воды

В Томске 15 мая на время проведения плановых работ без воды останутся жители домов на шести улицах, сообщает пресс-служба «Томскводоконала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 15 мая до 2.00 следующего дня, 16 мая. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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