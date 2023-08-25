В древности сибирские леса часто горели из-за людей — томские ученые

Почвоведы Томского государственного университета вместе с археологами на примере Сургутского Приобья выяснили, в какие периоды происходили пики пожаров и как они были связаны с человеческим фактором.

— Работы проводились на древней дюне в бассейне реки Большой Юган (приток Оби, Сургутское Приобье), где наблюдается высокая плотность археологических объектов возрастом от раннего неолита через все археологические эпохи вплоть до позднего средневековья и современности, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко. — Исследования проводились вблизи участка проведения масштабных археологических раскопок, что позволило нам сопоставить периоды наиболее активного горения леса с периодами бытования в данных местах человека.

Ученые исследовали древесные угли, захороненные в почве на разной глубине. По ним специалисты реконструировали историю локальных пирогенных воздействий на экосистемы. Возраст собранных образцов определяли на базе нескольких научных центров: в Центре геофизического мониторинга НАН Беларуси (Беларусь, Минск), на базе центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» Новосибирского государственного университета и в Познаньской радиоуглеродной лаборатории Университета Адама Мицкевича (Польша, Познань).

В ходе исследования выяснилось, что в начале пятого тысячелетия в почву стали попадать древесные угли при отсыпке в западины выворотней и в полости, остающиеся на месте корней. В начале третьего тысячелетия произошло двукратное увеличение частоты лесных пожаров с максимумом в середине третьего тысячелетия. В самом конце второго тысячелетия частота горения заметно уменьшилась. Многие пики пирогенных событий последних пяти тысячелетий совпадают с периодами бытования археологических культур.

— Значительная плотность археологических памятников, обнаруженных на незаболоченных участках, а также этнографические данные позволяют предполагать, что пожары, обусловленные человеческим фактором, для района исследований — это обычное явление, — говорит Сергей Лойко. — Последнее подтверждается при сопоставлении археологических материалов с данными по примерному возрасту пирогенных слоев в торфе, полученными для урочища Большое Каюково (Пунси), которое находится в 65 км от ключевого участка.

Центром урочища является грива, окруженная верховым болотом, на которой с начала неолита с перерывами проживали люди. Как отмечают почвоведы, пожары распространялись на прилегающие болота именно с гривы. По мере удаления от нее число слоев углей в торфе закономерно уменьшается. В среднем на одном и том же месте пожары происходили от 11 до 15 раз за пять тысяч лет.

Наряду с информацией о частоте и интенсивности пожаров ученые ТГУ улучшили представление о динамике почвенно-растительного покрова прошлого, основываясь на результатах анализа опубликованных материалов о содержании пыльцы в болотах. Это, в свою очередь, позволяет судить о том, как менялись климатические условия.

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