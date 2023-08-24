Томичей вновь приглашают на музыкальные вечера на крыше

24 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Во вторник и среду, 29 и 30 августа, в Томске на крыше Первого музея славянской мифологии пройдут музыкальные вечера.

Как сообщают организаторы, перед гостями выступят артисты Северского музыкального театра. Они приготовили обновленный репертуар, в который вошли классические произведения, а также современные известные композиции.

Слушать оркестровую музыку гости вечера смогут с чашечкой ароматного кофе.

Концерты пройдут на крыше здания музея по ул. Загорная, 12. Они стартуют в 18.00. Стоимость билетов — 1 500 рублей. Приобрести их можно здесь. Забронировать место: 210-333.

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