В Томской области владельцам разрешат осматривать свою технику на штрафстоянках

Томский Обзор / Фото: 25 августа 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Законодательство в отношении владельцев штрафстоянок и попадающей туда техники усовершенствовали в Томской области. Соответствующие поправки в закон были приняты на прошедшем сегодня, 24 августа, заседании Законодательной Думы Томской области.

При разработке законопроекта парламентарии исследовали опыт правоприменения в данной сфере. В частности, изучался опыт Москвы, Новосибирской области и ряда других субъектов РФ.

– Это хороший пример работы законодательной Думы, когда проводится мониторинг правоприменительный областного закона, а затем прорабатывается и вносятся изменения в действующее законодательство, – отметил председатель комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов. – Изучая опыт других регионов, мы выяснили, что возникали сложности между владельцами транспортных средств и теми организациями, которые осуществляют их хранение. Поэтому мы проводили выездные совещания как раз в тех местах, где эти транспортные средства хранятся, встречались с людьми, чья техника там находились.

В частности, в документе уточняется круг субъектов, с которым уполномоченный орган, а именно — Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области – заключает договор о взаимодействии при транспортировке, хранении и возврате транспортных средств со штрафстоянки. Речь идет о Томском линейном отделе МВД России и Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу.

Изменения коснулись порядка действий при перемещении транспортного средства. Теперь тот, кто отправляет технику на стоянку и хранит её, сначала должен провести осмотр транспортного средства, фото- и видео-фиксацию его состояния, составить соответствующий документ.

– Например, если транспортное средство направляется на стоянку, проводится фото- и видео- фиксация. В случае, когда в конечном итоге человек получает свое транспортное средство поврежденным, например, с царапиной, то по акту мы можем понимать, кто будет виноват, – подчеркнул Степан Михайлов.

Также поправки регулируют порядок доступа владельца (или его уполномоченного представителя) к транспортному средству на штрафстоянку. При этом он может забирать оттуда вещи и пломбировать места доступа в технику. Каждое такое действие должно быть зафиксировано в соответствующем акте, который составляет тот, кто отвечает за хранение транспортного средства.

Также обновленный закон прописывает порядок возврата задержанной техники.

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