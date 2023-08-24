Томская облдума будет ратифицировать концессии сроком более трёх лет

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

На прошедшем сегодня, 24 августа, заседании Законодательной Думы Томской области депутаты приняли закон, дающий региональному парламенту право ратифицировать концессионные соглашения.

В первую очередь, речь идет о проектах, чьи сроки реализации превышают три года — плановый период, на который парламентарии ежегодно утверждают бюджет.

— Для такого рода концессионных соглашений будут устанавливаться основные условия, которые будут прописываться в постановлении администрации региона. В первую очередь, речь пойдет о порядке заключения этих соглашений и о предельных сроках и суммах, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. Также должно быть заключение об эффективности предлагаемой финансово-экономической модели, которое дает «Внешэкономбанк».

По словам спикера, закон может коснуться, в том числе, и концессий сроком менее трех лет — их заключение также будет ратифицировать облдума. Однако для них не обязательно наличие постановления администрации региона.

Депутаты отмечают, что документ был подготовлен специально под проект строительства межуниверситетского кампуса, концессионное соглашение по которому должно быть подписано в сентябре.

— Это следующий глобальный проект, который должен быть реализован на территории Томской области. Этим законом будет дан следующий шаг масштабного развития образовательного комплекса региона, — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. — Документ создает условия для реализации инвестпроекта не только на период трех лет, на которые мы принимаем бюджет, но и на последующий.

— Мы понимаем, что концессионное соглашение по кампусу будет действовать до завершения третьего квартала 2047 года. Все это время у региона будут существовать определенные обязательства, в том числе, и бюджетные. И, конечно, это должна быть ответственность не только исполнительной власти и губернатора региона, но и депутатского корпуса, — уточнила Оксана Козловская.

В свою очередь, председатель комитета по экономике Законодательной Думы Томской области Виктор Власов подчеркнул, что, принимая закон, парламентарии берут на себя ответственность за реализацию проекта межуниверситетского кампуса.

— Сегодня принимался закон о том, что мы, депутаты Думы Томской области ратифицируем концессионное соглашение, чтобы такой крупный и важный объект для Томской области имел свое развитие, — отметил Виктор Власов.

Напомним, проект строительства межуниверситетского кампуса была запущен в 2019 году, когда руководство Томской области, Минобрнауки и госкорпорации ВЭБ подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса в рамках нацпроекта «Образование».

В 2021 году было создано ООО «Томский студенческий кампус», которое выступило с частной концессионной инициативой о создании и эксплуатации кампуса. Сроки подписания соглашения несколько раз переносились. Предполагается, что оно будет заключено в сентябре.

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