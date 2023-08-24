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В Томске не хватает врачей, токарей и поваров — исследование

Работа в Томске, Томские новости, вакансии врач токарь повар новости томск интересное регион 70 В Томске не хватает врачей, токарей и поваров — исследование

В Томске наблюдается дефицит врачей, токарей и поваров. К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru по результатам анализа соотношения активных резюме и вакансий на 31 июля 2023 года.

Топ-15 наиболее дефицитных специалистов в Томской области возглавили врачи и токари — на одну вакансию приходится 0,7 резюме, что, по словам исследователей, свидетельствует об острой нехватке соискателей. С поварами ситуация обстоит немногим лучше — 0,9 резюме на вакансию.

Также в топ на конец июля вошли маляры (1 резюме на вакансию), автослесари и электромонтажники (по 1,2), швеи (1,4), слесари, оценщики и уборщики (по 1,5), агенты по недвижимости (1,6), операторы колл-центров и машинисты (по 1,7), автомойщики (1,8).

По данным hh.ru, ранее аналитики прогнозировали рост спроса на автослесарей в 2023 году в Томской области на на 53% относительно прошлого года.

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