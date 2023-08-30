На томском фестивале искусства и чтения «ТОМ» запланирована большая программа для семей с детьми

30 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено орагнизаторами

Организаторы — Сибирский филиал Государственного музея имени А. С. Пушкина и Томский государственный университет — ставят перед собой задачу прививать любовь к чтению и хорошим книгам с самого раннего возраста. Поэтому для для юных участников фестиваля и их родителей подготовлена насыщенная программа.

В субботу, 9 сентября, в Библиотечном павильоне пройдут мастер-классы по созданию мультфильмов, по каллиграфии и вырезанию из бумаги. Также здесь состоится воркшоп, посвященный работе реставратора книги, где детям покажут, как можно быстро починить порванный экземпляр без использования скотча. В этот день для семей с детьми откроет свои двери музей редкой книги.

Кроме того, в Библиотечном павильоне будет работать специальная площадка для совместного чтения родителей с детьми. Партнер ГМИИ им. А.С. Пушкина — Транспортная группа FESCO выпустила репринтные издания детских книг о путешествиях, транспорте, море. На площадке взрослые и дети смогут полистать эти красочные книжки и принять участие в театрализованной читке в исполнении томской артистки Светланы Пантелеевой.

Организаторы добавляют, что в рамках фестиваля представители FESCO передадут несколько сотен экземпляров репринтных изданий в детские благотворительные фонды Томска и детский сад ТГУ.

Подробную программу фестиваля смотрите по ссылке. Организаторы рекомендуют записаться на экскурсию и мастер-классы заранее.

Партнер ГМИИ им. А. С. Пушкина — Транспортная группа FESCO.

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