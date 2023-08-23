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В ночь на пятницу в Томске перекроют движение на перекрестке Красноармейской и Никитина

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Завтра вечером, 24 августа, в Томске перекроют перекресток улиц Красноармейской и Никитина для нанесения вафельной разметки.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы будут проводиться с 22.00 четверга, 24 августа, до 6.00 пятницы, 25 августа. На это время изменится схема автобусных маршрутов №11 и №24.

В пресс-службе подчеркивают, что благодаря такой разметке водители при заторе на противоположной стороне перекрестка могут оценить расстояние и остановиться перед «вафельницей», предотвратив нарушение ПДД.

«В прошлом году мы наносили разметку обычной краской. Специалисты департамента проводили мониторинг чтобы отследить, насколько „вафельница“ улучшит безопасность дорожного движения и соблюдения правил. Благодаря такой разметке водители стали меньше нарушать правила проезда. В этом году было принято решение нанести разметку на этом перекрестке более долговечным материалом, холодным пластиком, который более стойкий к нашим сибирским перепадам температуры», — цитирует пресс-служба начальника отдела организации дорожного движения городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Юлию Гончарову.

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