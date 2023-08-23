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Экипаж из Томской области победил на этапе Кубка Сибири по трофи-рейдам

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Томский экипаж Александра Шляхова и Максима Крутько стали лучшими в классе ТР2 на третьем этапе Кубка Сибири по трофи-рейдам, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил с 19 по 21 августа в Чулымском районе у границы Новосибирской и Омской областей. Здесь 24 экипажа из Томска, Омска, Барнаула, Бийска и Новосибирска состязались в классах ТР1, ТР2 и Абсолют.

Гонка проходила в экстремальных условиях — трасса проходила через васюганские болота и заброшенную железную дорогу. Общая протяжённость маршрута за 2 дня — около 80 км. Некоторые машины не справились со сложностью, их пришлось эвакуировать тяжелой техникой.

Теперь томичам предстоит побороться за победу на финале Кубка Сибири и чемпионате СФО по трофи-рейдам, турниры пройдут в Шерегеше (Кузбасс) 22–24 сентября.

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