Власти Томска планируют в сентябре привести в порядок набережную Ушайки у БКЗ

22 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мэрия Томска планирует привести в порядок набережную Ушайки возле Большого концертного зала, где на сегодняшний день продолжается демонтаж забора.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, сейчас специалисты подрядчика — ГК «Гранит» — снимают листы профнастила, убирают бетонные блоки, городские службы очищают тротуар. В ближайшее время ландшафтная комиссия примет решение о подрезке кустарников и деревьев.

В субботу, 26 августа, здесь пройдет массовый субботник, во время которого работники подразделений мэрии и трудовые отряды очистят эту территорию от мусора и грязи.

«В эти выходные с сотрудниками мэрии проведем здесь субботник, наведем чистоту и порядок своими силами. В сентябре восстановим деревянные настилы, чтобы на них можно было сидеть, отремонтируем плитку. Эта набережная всегда нравилась томичам, уверен, люди с удовольствием будут здесь отдыхать», — цитирует пресс-служба и. о. мэра Томска Михаил Ратнер, который сегодня посетил набережную.

Поручение о сносе конструкции в середине июня дал и. о. мэра города Михаил Ратнер. Решение было принято в связи с тем, что строительные работы подрядчик на этой территории уже долгое время не вел, а доступ для томичей был ограничен. Тогда Ратнер отметил, что «пора убирать этот позор с главной площади города». Демонтаж начался 21 августа.

Реконструкция томской набережной велась с 2014 года. Часть, примыкающая к пл. Ленина, открыта в 2019 году. Вторая часть, которая расположена от пер. Батенькова до здания Томской филармонии, до сих пор была огорожена.

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