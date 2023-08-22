В Томске отметят День памяти и скорби российских немцев

22 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби российских немцев. Они продлятся два дня.

Как уточняют организаторы, мероприятия начнутся в воскресенье, 27 августа, в 14.00 с открытия выставки ко Дню памяти и скорби российских немцев. Экспозиция развернется в выставочном зале музея «Следственная тюрьма НКВД» на пр. Ленина, 44. В рамках открытия выставки пройдет небольшая лекция от директора Российско-немецкого дома Александра Гейера об истории депортации немцев России.

Позже, в 15.30 на базе музея состоится презентация медиапроектов о российских немцах. Аудитории будут представлены гид по городу «Немецкий Томск», сайт о депортации в Сибирь «Открой ссылку», фильм «Немецкая фамилия». О проектах расскажет их автор, журналист РИА «Томск» Анна Ярославцева.

В 17.00 член совета Национальной-культурной автономии немцев Томска Сергей Захаров проведет в музее мастер-класс по генеалогии «Как искать информацию о предках».

В понедельник, 28 августа, в Томском областном Российско-немецком доме (ул. Красноармейская, 71) пройдет мемориальная акция «Мы помним». В программе литературная композиция «Мы помним» в исполнении молодёжного луба «Immerjung», минута молчания, возложение цветов к памятнику «250 лет служения России». Начало в 12.00.

Вход на все мероприятия бесплатный без предварительной регистрации.

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