Мэра Томска выберут из троих кандидатов

22 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Конкурсная комиссия определила трех кандидатов, из которых в сентябре выберут мэра Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на первого вице-губернатора Томской области Андрея Дунаева.

«Кандидатами стали Дмитрий Махиня, Александр Вульф и Игорь Ольховский», — сказал Дунаев, оглашая во вторник в гордуме результаты выбора конкурсной комиссии.

Напомним, осенью 2022 года прямые выборы мэра Томска были заменены конкурсной процедурой.

На 15 марта был назначен конкурс по отбору кандидатов. Документы на него подали депутат облдумы Максим Лучшев, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, безработная Елена Уварова, депутат гордумы Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой (Томская область) Федор Шабанов, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

Городские депутаты, заслушав программы кандидатов, выбрали в качестве претендентов на пост мэра Лучшева и Ратнера. Планировалось, что 11 апреля в ходе тайного голосования депутаты выберут одного из них, но оба сняли свои кандидатуры — выборы были признаны несостоявшимися.

6 июня депутаты гордумы назначили на 22 августа проведение конкурса по отбору кандидатов на пост мэра, а само голосование, как ожидается, пройдет 5 сентября.

К 10 августа в гордуму поступили документы от восьми кандидатов: вице-мэр Омска Махиня, директору муниципального предприятия «Асиновский единый ресурсный центр» Вульф, гендиректор ООО «Финансовая защита» Ольга Киргинцева, предприниматель Марсель Миннахмедов, директор ООО «Профтранс» Ольховский, сотрудник ООО «Компания Металл Профиль Восток» Василий Попов, депутат гордумы и директор ООО «Уют Тепло Комфорт» Инга Первушина, замгендиректора ООО «ТомПромТранс» Евгений Макаренко.

Ранее занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями.

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