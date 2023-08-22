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В Томске на Белом озере отметят «Большую рыбу» с национальными обрядам и гонками на обласках

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В субботу, 26 августа, в Томске на Белом озере отметят праздник коренных малочисленных народов Севера «Большая рыба».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в рамках мероприятия народные умельцы и рукодельницы поделятся секретами мастерства. На празднике будет работать фотозона, где можно будет примерить селькупские костюмы. Также гостей ждут национальные игры и обряды, в том числе «Поклонение духу воды» и «На удачную рыбалку», соревнования в силе и ловкости, гонки на обласках.

«Праздник „Большая рыба“ является важным культурным наследием северных народов и означает начало клева и сезона ловли рыбы. Коренные народы всегда заготавливают запасы на зиму. Чтобы улов был удачным, шаман взывает к духам воды», — рассказала президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта Куп» Тамара Усатова.

Праздник «Большая рыба» пройдет в субботу, 26 августа, на Белом озере с 15.00 до 19.00.

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